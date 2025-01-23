Более 70% покупателей предпочли бы новостройку вторичному жилью

70,5% из тех, кто планирует купить квартиру в ближайшие два-три года и уже начал ее подыскивать, вторичному жилью предпочтет квартиру в новостройке, уже введенной в эксплуатацию. Но лишь при условии примерно одинаковой стоимости покупки. Такой вывод следует из предоставленного редакции опроса пользователей, который провел сервис «Яндекс Недвижимость».
Как считали
В опросе приняли участие как те, кто только планирует перебраться в новое жилье в ближайшие три года, так и те, кто уже купил квартиру в последние два года. По этим категориям респондентов результаты анализировались отдельно.
Часть опрошенных, планирующих покупку (56,6%), рассматривают исключительно новостройки. Еще 20,5% присматриваются и к первичному, и ко вторичному жилью. При этом у тех, кто в последние два года уже совершил сделку, структура покупок несколько различается. 48,6% из них приобрели квартиры в новостройках, а 3,4% купили и первичку, и вторичку, выяснили аналитики.
31,5% из тех, кто пока лишь подыскивает жилье, предпочтет не просто квартиру в уже готовой новостройке, а жилье с ремонтом и мебелью от застройщика, говорится в исследовании. Среди тех, кто покупку недавно совершил, вариант с отделкой и мебелью на первичном рынке выбрали 17,8%. А 27,9% таких опрошенных в итоге купили жилье в новостройке под ремонт и с возможностью спроектировать его по своему вкусу.
Полностью готовых к проживанию квартир в новостройках станет меньше
Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость»:
— По нашим данным за январь, в Москве и области представлено около сотни проектов с опцией отделки под ключ от застройщика. С учетом изменяющихся условий приобретения недвижимости и политики регулятора мы предполагаем, что подобных предложений в новых выходящих на рынок проектах может становиться меньше. Однако для потребителя квартира с отделкой и даже меблировкой остается экономически интересным вариантом, поэтому спрос на такие предложения будет оставаться стабильным.
То, что в новостройках на протяжении последних лет увеличивается доля жилья не только без мебели, но даже без отделки, отмечают и другие эксперты. Например, если в 2021 году на столичном рынке первичного жилья без отделки продавалось 38% квартир, то в 2022 году их стало 42%, а в 2023-м — 49%, подсчитали в агентстве недвижимости Est-a-Tet. К концу прошлого года доля таких предложений превысила половину — теперь без отделки продается 53% жилья в новостройках.