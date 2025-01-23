Более 70% покупателей предпочли бы новостройку вторичному жилью

То, что в новостройках на протяжении последних лет увеличивается доля жилья не только без мебели, но даже без отделки, отмечают и другие эксперты. Например, если в 2021 году на столичном рынке первичного жилья без отделки продавалось 38% квартир, то в 2022 году их стало 42%, а в 2023-м — 49%, подсчитали в агентстве недвижимости Est-a-Tet. К концу прошлого года доля таких предложений превысила половину — теперь без отделки продается 53% жилья в новостройках.