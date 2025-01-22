ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей

Банк советует родителям объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения, а также рекомендует настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка. Также в числе рекомендаций — рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям.