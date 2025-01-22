В Минсельхозе рассказали о ситуации с урожаем

«Вместе с тем из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в ряде регионов урожай картофеля снизился относительно рекордного уровня 2023 года. В связи с этим для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн. Это позволит полностью закрыть внутренние потребности в доступной продукции. В 2025 году планируется расширить площади под картофелем в организованном секторе на 7 тысяч гектар (+2,3%)», — рассказали в Минсельхозе.