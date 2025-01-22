В Минсельхозе рассказали о ситуации с урожаем

«Производство продукции агропромышленного комплекса за 11 месяцев прошлого года выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года. При этом по отношению к 2021 году показатель увеличился на 11,4%. Рост производства в АПК обусловлен в том числе высокими показателями в животноводстве. Например, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, достигло рекордного уровня — 16,74 миллиона тонн. Также вырос объем сырого молока, предварительно, превысив 34 миллиона тонн», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что исторических значений достигло также производство многих видов пищевой продукции. «За январь-ноябрь 2024 года прирост к аналогичному периоду предыдущего года составил 3,7%, а 2021 года — 11,9%. В частности, увеличился выпуск колбасных изделий (+1,9% к январю-ноябрю 2023 года), мясных полуфабрикатов (+5%) и мясных консервов (+1,2%), питьевого молока (+5%), сыров и творога (+5,7%). Кроме того, значительно выросли объемы производства кондитерских изделий (+4,2%), сахара (+3,3%) и растительных масел (+7,8%), в том числе наиболее востребованного подсолнечного масла (+13,4%). Увеличился выпуск муки (+1,8%), круп (+1,6%) и хлеба (+0,5%)», — добавили в ведомстве.
Сообщается, что несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, за счет применения современных технологий в растениеводстве в прошлом году был собран достойный урожай всех основных сельхозкультур. «По ряду направлений получены максимальные в истории страны результаты — в частности, по предварительным данным, собраны рекордные урожаи риса, сои, рапса», — подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, сбор такой социально значимой культуры, как картофель, предварительно, составил 7,2 миллиона тонн в организованном секторе, что на уровне среднемноголетних значений.
«Вместе с тем из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в ряде регионов урожай картофеля снизился относительно рекордного уровня 2023 года. В связи с этим для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн. Это позволит полностью закрыть внутренние потребности в доступной продукции. В 2025 году планируется расширить площади под картофелем в организованном секторе на 7 тысяч гектар (+2,3%)», — рассказали в Минсельхозе.