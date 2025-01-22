В МЭР рассказали о проекте по росту производительности труда

В новой конфигурации национальных проектов России не будет отдельного по производительности труда, но соответствующий федеральный проект войдет в состав нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития в 2030 году производительность труда в России должна вырасти на 20,7% к уровню 2023 года.
«По нашим оценкам, работа в рамках нового федерального проекта по повышению производительности труда перекроет порядка 10% от кадрового дефицита в России к 2030 году», — сказал Керефов.
Он напомнил, что прежде нацпроект действовал на конкретных предприятиях, где было реализовано более 6 тысяч индивидуальных проектов по повышению производительности труда. «Это позволило не только увеличить финансовые показатели — прибыль 5,5 тысячи компаний выросла на 434 миллиарда рублей — но и снизить нагрузку на рынок труда примерно на 130 тысяч человек. То есть столько сотрудников предприятиям пришлось бы дополнительно нанять, чтобы увеличить выпуск продукции без повышения производительности», — пояснил он.
Однако, по его словам, дальнейшее расширение адресной работы с производительностью труда ограничено. «Для этого просто не хватит экспертов по производственным системам, которые смогли бы ездить по предприятиям и работать с коллективами. Поэтому упор будет сделан на снижение административных барьеров, которые мешают росту производительности труда. Это невозможно сделать без участия профильных министерств, они будут оценивать и разрабатывать меры поддержки, необходимые для каждого сектора экономики. Такой центр компетенций будет создан в каждом министерстве», — добавил Керефов.
Он указал, что для стимуляции роста производительности труда предстоит скорректировать нормативные акты, технические регламенты и требования, проанализировать приоритеты развития отраслей экономики.