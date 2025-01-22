В МЭР рассказали о проекте по росту производительности труда

Однако, по его словам, дальнейшее расширение адресной работы с производительностью труда ограничено. «Для этого просто не хватит экспертов по производственным системам, которые смогли бы ездить по предприятиям и работать с коллективами. Поэтому упор будет сделан на снижение административных барьеров, которые мешают росту производительности труда. Это невозможно сделать без участия профильных министерств, они будут оценивать и разрабатывать меры поддержки, необходимые для каждого сектора экономики. Такой центр компетенций будет создан в каждом министерстве», — добавил Керефов.