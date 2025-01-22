В Домклик рассказали, что будет с ценами на рынке жилья

Отмечается, что цены на «первичку» за год выросли на 9%, а за период с августа по декабрь рост составил 0,4%. Как указали аналитики, разрыв между ценой предложения и ценой сделки незначительно увеличился после того, как два месяца подряд обновлял минимальный уровень за весь период наблюдения.