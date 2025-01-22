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В Домклик рассказали, что будет с ценами на рынке жилья

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в декабре составляла 170,4 тысячи рублей, на вторичном рынке — 111,5 тысячи рублей, подсчитали аналитики Домклик, опираясь на данные ЦФА по статистике ипотечных сделок. Соответствующий анализ опубликовала пресс-служба Сбербанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Отмечается, что цены на «первичку» за год выросли на 9%, а за период с августа по декабрь рост составил 0,4%. Как указали аналитики, разрыв между ценой предложения и ценой сделки незначительно увеличился после того, как два месяца подряд обновлял минимальный уровень за весь период наблюдения.

При этом скорость продаж строящегося жилья пятый месяц подряд ниже 2%. Последний раз такой результат фиксировался в сентябре 2022 года.

«Такое сочетание этих факторов может свидетельствовать о скором снижении цен, как это и произошло после осени 2022 года», — указали в Домклик.

Говоря о вторичном рынке, эксперты подчеркнули, что помесячная динамика цены предложения и цены сделки продолжают меняться нестабильно. При этом, продолжающееся снижение спроса может привести к снижению стоимости объектов.

Разрыв между ценой предложения и сделки остается на минимальных с начала 2022 года уровнях, что также говорит в пользу этого предположения, сказано в релизе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».