Трамп заявил о возможности приобретения TikTok Маском

Власти США, в том числе Трамп, несколько лет пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. В Вашингтоне ожидали, что ByteDance продаст подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. В США TikTok пользуются более 170 млн человек.