Трамп объявил о крупнейшем ИИ-проекте в истории на $500 млрд

«[ИИ] требует огромного количества инфраструктуры, мощностей, компьютерных чипов, центров обработки данных, и нам нужно создать все это здесь, и мы должны быть способны иметь лучшую инфраструктуру искусственного интеллекта в мире, чтобы лидировать с помощью технологий и возможностей», — рассказал Альтман в декабрьском интервью.