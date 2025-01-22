Товарно-сырьевая биржа запланировала запуск фьючерсов на бензин в феврале

Отвечая на вопрос о сроках, он отметил, что первые два контракта этой линейки биржа планирует запустить в феврале. Также он сообщил, что в дальнейшем биржа собирается начать торговать расчетным фьючерсом на дизельное топливо. «Мы готовы по всем линейкам запускать эти контракты, потому что волатильность хорошая, но хотели бы не распылять ликвидность. Сначала запустим самый ликвидный инструмент — это 92-й, 95-й бензин», — объяснил он.