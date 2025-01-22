Товарно-сырьевая биржа запланировала запуск фьючерсов на бензин в феврале

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин в феврале 2025 года. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии СПбМТСБ Сергей Трофименко в кулуарах пресс-конференции «Биржевые торги 2024 года. Результаты и новые направления», организованной биржей. В ее ходе глава торговой площадки Игорь Артемьев также сказал, что СПбМТСБ запустит расчетные фьючерсы на нефтепродукты в первом полугодии 2025 года, но точных сроков не назвал.
«[Расчетные фьючерсы] на бензин 92-й, 95-й. Это будет европейский индекс, привязанный к итогам биржевых торгов», — сказал Трофименко, отвечая на вопрос о том, какой расчетный фьючерс будет запущен.
Отвечая на вопрос о сроках, он отметил, что первые два контракта этой линейки биржа планирует запустить в феврале. Также он сообщил, что в дальнейшем биржа собирается начать торговать расчетным фьючерсом на дизельное топливо. «Мы готовы по всем линейкам запускать эти контракты, потому что волатильность хорошая, но хотели бы не распылять ликвидность. Сначала запустим самый ликвидный инструмент — это 92-й, 95-й бензин», — объяснил он.
Трофименко уточнил, что частные инвесторы смогут совершать сделки с новым контрактом через приложение брокера. Однако о том, какие инвесткомпании уже готовы совершать операции, он не сообщил.
Сейчас на бирже торгуются только поставочные фьючерсы на нефтепродукты. В 2024 году о запуске расчетного фьючерса впервые заявил начальник управления развития рынка деривативов СПбМТСБ Алексей Чечурин. Тогда он сообщил, что это будут два ценовых индикатора, которые станут базовыми активами для расчетных фьючерсов, — на бензин марки Аи-92 и дизельное топливо ДТ. Также он озвучивал технические параметры контрактов:
- лот — 1 тонна;
- торгуется значение индекса (цена одной тонны нефтепродуктов);
- гарантийное обеспечение — 5−8% от стоимости контракта (около ₽5 тыс.).
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет (например, индексы или сырьевые товары). В таком случае на счет инвестора будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.
По итогам 2024 года объем торгов в секции нефтепродуктов составил рекордные за всю историю биржи 37,19 млн тонн, следует из презентации итогов прошлого года, представленной на пресс-конференции. Показатель превысил результат 2023 года на 20%. Денежный оборот в секции вырос на 33,2% в сравнении с 2023 годом и составил ₽2,15 трлн.