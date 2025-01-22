Товарно-сырьевая биржа заменит непроизносимое СПбМТСБ простыми словами

В презентации Артемьева было указано, что новое название — это дань уважения первой российской бирже, которая была основана Петром I в 1703 году и носила название «Санкт-Петербургская биржа». При этом особо подчеркивается связь двух бирж — в 2024 году Институт российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН) провел исследование, в ходе которого был сделан вывод о том, что АО «СПБМТСБ» является «преемником культурных и деловых традиций Санкт-Петербургской биржи в силу схожести решаемых государственных и экономических задач, организационных форм и истории создания».