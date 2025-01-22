Товарно-сырьевая биржа заменит непроизносимое СПбМТСБ простыми словами

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в рамках ребрендинга, который запланирован на 2025 год, изменит свое короткое название на «Петербургская биржа». Об этом рассказал журналистам глава торговой площадки Игорь Артемьев, его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы надеемся, что наш совет директор поддержит наше правление в решении изменить второе имя нашей биржи. Первое имя — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа мы хотим сохранить, а второе имя, состоявшее из 7 согласных, которое никто не может вообще произнести, я вообще не могу, там нет ни одной гласной буквы, мы хотим заменить на простые слова “Петербургская биржа”, — сказал глава торговой площадки.
В презентации Артемьева было указано, что новое название — это дань уважения первой российской бирже, которая была основана Петром I в 1703 году и носила название «Санкт-Петербургская биржа». При этом особо подчеркивается связь двух бирж — в 2024 году Институт российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН) провел исследование, в ходе которого был сделан вывод о том, что АО «СПБМТСБ» является «преемником культурных и деловых традиций Санкт-Петербургской биржи в силу схожести решаемых государственных и экономических задач, организационных форм и истории создания».
Дабы еще раз подчеркнуть приверженность принципам, заложенным еще в XVIII веке, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа примет и девиз биржи петровских времен — «Движимъ пользою». Но уточнит его, так что обновленный девиз будет звучать так: «Движимъ пользою ради будущего России».
Впервые о ребрендинге Артемьев рассказал в интервью интервью РБК весной 2024 года. Тогда он также отмечал, что «по смыслу» СПбМТСБ является преемницей биржи, основанной Петром I. Также он назвал аббревиатуру площадки очень сложной, хотя ее английская версия — SPIMEX — по его мнению, «воспринимается хорошо».
АО «СПбМТСБ» — крупнейшая товарная биржа России. На сайте площадке говорится, что через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в стране. Кроме того, на бирже торгуются энергетический уголь, продукция нефтегазохимического рынка и сахар. Всего в линейку СПбМТСБ входит более 4 тыс. инструментов товарного и срочного рынков. По итогам 2023 года в секциях СПбМТСБ зарегистрировано более 6300 организаций — участников торгов и их клиентов.