Средний размер вклада россиян в 2024 году вырос до 500 тысяч рублей

Средний размер вклада на 3 месяца по итогам 2024 года вырос на 37,5% — с 353 тысяч до 485 тысяч рублей; на 6 месяцев — на 4,6%, с почти 470 тысяч рублей до 491 тысячи рублей; на 1 год — на 24,7%, с 435 тысяч до 542 тысяч рублей. При этом средний размер долгосрочных вкладов снижался: за 2024 год показатель для вкладов сроком более 3 лет упал на 35,9% — с 367 тысяч рублей до 235 тысяч.