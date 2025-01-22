Средний размер вклада россиян в 2024 году вырос до 500 тысяч рублей

«Средний чек одного депозита на Финуслугах за 2024 год увеличился, достигнув полумиллиона рублей. Так, показатель вырос на 21,65% — с 411 тысяч рублей в январе до 500 тысяч рублей к концу года. Средний чек одного вклада за 12 месяцев 2024 года составил 463 тысячи рублей, увеличившись на 13,5% в годовом выражении», — сообщил маркетплейс.
«Средний чек по вкладам на 1 месяц увеличился более чем в 2 раза в 2024 году, превысив полмиллиона рублей: он вырос с 229 тысяч рублей в январе до 518 тысяч рублей в декабре», — добавили там.
Средний размер вклада на 3 месяца по итогам 2024 года вырос на 37,5% — с 353 тысяч до 485 тысяч рублей; на 6 месяцев — на 4,6%, с почти 470 тысяч рублей до 491 тысячи рублей; на 1 год — на 24,7%, с 435 тысяч до 542 тысяч рублей. При этом средний размер долгосрочных вкладов снижался: за 2024 год показатель для вкладов сроком более 3 лет упал на 35,9% — с 367 тысяч рублей до 235 тысяч.
«В 2024 году россияне предпочитали размещать свободные средства на краткосрочных вкладах… Снижение средних чеков по долгосрочным вкладам (от 3 лет) объясняется перетоком средств населения на краткосрочные депозиты», — пояснили в маркетплейсе.
Также по словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, которые привела пресс-служба маркетплейса, был зафиксирован существенный прирост числа вкладчиков, который обогнал рост среднего размера вклада. Кроме того, добавили там, за 2024 год число вкладов на «Финуслугах» выросло в 3,4 раза, тогда как годом ранее — в 2023 году — прирост составлял 2,5 раза.