«СберИндекс» оценил средние потребительские расходы россиян

Исследование «Экономическое поведение домашних хозяйств», которое проводят в НИУ ВШЭ, фиксирует те же тенденции, хотя и оценивает не индивидуальные траты, а расходы домохозяйства в расчете на человека, говорит научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Назарбаева. По ее словам, общие расходы семьи наиболее высоко оценивают представители среднего возраста, а расходы на человека в семье достигают максимума среди россиян в возрасте до 35 лет. «Такой результат может объясняться не только составом их семей и текущей жизненной ситуацией, но и их более позитивной оценкой своих перспектив: молодое поколение можно отнести к оптимистам, а старшее — к пессимистам», — предполагает исследовательница.