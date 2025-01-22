Рост уместен: Белоруссия заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции

Почти 100% импортного молока в России приходится на Белоруссию. А ввоз всей мясной продукции из этой республики занял долю в более 50%. Не отстают и яйца, на которые приходится 87%. Таковы данные Россельхознадзора по итогам 2024 года. Эксперты объясняют это высоким качеством товаров, небольшой ценой и удобной логистикой.
Торговые связи России и Белоруссии
Белоруссия по итогам 2024 года сохранила лидерство по поставкам молока, мяса и яиц в Россию. Об этом «Известиям» рассказали в Россельхознадзоре.
— Белоруссия поставляет в Россию более 50% всей ввозимой мясной продукции. Так, в 2024-м доля республики в поставках говядины составила 46%, мяса и субпродуктов птицы — 51%, готовых мясных товаров — 97%. Помимо этого, в отгрузках молочной продукции этот показатель составил 94%, рыбной — 17%, — рассказали «Известиям» в ведомстве.
Там также отметили, что по итогам прошлого года в пять раз увеличились отгрузки мяса птицы из Китая. Среди поставщиков также выделили страны Латинской Америки (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай), которые, впрочем, уступают в данном вопросе Белоруссии.
Это подтверждают данные о ежегодном росте товарооборота между РФ и соседней республикой. Если в 2022 году он превысил $43 млрд, то по итогам 2023-го — $53 млрд. А в этом году, как сообщил «Известиям» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, этот показатель может составить $60 млрд.
Причем растет не только товарооборот в целом, но и доли стран в структуре торговли друг друга. Так, доля РФ в импорте Белоруссии в 2024 году составила порядка 57%, что стало максимальным значением за последние годы. В свою очередь, белорусская составляющая в российском импорте поднялась до 10%, что в два раза выше, чем за последнее десятилетие.
— Товарооборот России и Белоруссии показывает положительную динамику, продукция из соседней республики пользуется популярностью на нашем рынке, — заявили «Известиям» в Минпромторге.
Качество продукции из Белоруссии и ее популярность на российском рынке отмечал и президент Владимир Путин. В мае прошлого года в ходе переговоров с главой республики Александром Лукашенко он сообщил, что сельское хозяйство является важнейшим направлением взаимодействия двух стран, и республика в этой сфере «демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров».
Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, Белоруссия является одним из крупнейших партнеров РФ в сфере АПК.
— Сегодня между странами выстроено тесное взаимодействие, в рамках которого активно развивается взаимная торговля, в том числе на основании балансов спроса и предложения отдельных видов продовольствия (молоко, мясо, сахар и так далее). Диалог осуществляется как на двусторонней основе, так и по линии Союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, — рассказали в пресс-службе министерства.
Почему растет спрос на продукцию из Белоруссии
Спрос на молочную продукцию в России растет второй год подряд более высокими темпами, чем в предшествующие годы, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Союзмолока». Там считают, что это происходит вследствие ускоренного роста доходов населения при сравнительно умеренной динамике розничных цен на горизонте последних двух лет.
— Основной объем спроса — около 85−86% — обеспечивается внутренним производством (производство товарного молока в России также ежегодно увеличивается), а оставшийся объем нам поставляют наши зарубежные партнеры, главным образом из Союзного государства, — уточнили в объединении.
При этом там отметили, что особенностью 2024 года стало превышение темпов роста спроса (+3%) над темпами роста производства молока-сырья (+2%), поэтому разница дополнительно обеспечивается поставками из дружественных стран.
— Белорусская продукция имеет хорошую репутацию и пользуется устойчивым спросом среди российских потребителей благодаря высокому качеству продовольственных товаров и конкурентоспособным ценам, — пояснил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
По его словам, в крупных торговых сетях, входящих в ассоциацию, наибольшая доля товаров из Белоруссии представлена в категории мытого картофеля — 15% ассортимента. Также, как отметили в АКОРТ, весомую долю в размере 6−7% из общего ассортимента белорусская продукция занимает в молочной группе. Доля сыров варьируется от 6% до 10% и представлена преимущественно полутвердыми, творожными и рассольными сырами, доля сливочного масла достигает 7%, молока — 4%. В категории куриного мяса на белорусских производителей приходится в среднем около 5%.
В небольших объемах в федеральные торговые сети поставляются белорусские колбасные и кондитерские изделия, их доля на полке не превышает 1−1,5% от общего ассортимента.
— Среди динамично растущих сегментов — детское питание, где растет доля СТМ (собственных торговых марок) российских ритейлеров, выпускаемых на заводах Белоруссии. В частности, детские овощные и мясные пюре под собственными брендами на белорусских площадках выпускают «Детский мир» и «Ашан». В непродовольственном сегменте продукция белорусских предприятий занимает ведущие позиции в категории холодильников (марка «Атлант»), а также заметную долю в ассортименте телевизоров (марки «Витязь», Horizont и др.), — рассказал Игорь Караваев.
В России растет спрос на молочную продукцию, а Белоруссия уже много лет ее основной импортер в РФ, республика развивает это производство не только для собственных целей, но и для импорта в нашу страну, отметила директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) президентской академии Наталья Шагайда. Это следует и из документов развития молочной отрасли республики, добавила она.
Качество товаров, невысокая цена, удобная логистика и дружба с Россией — это причины роста торгового оборота и укрепления экономических связей с Белоруссией, объяснил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в республике хорошо развито сельское хозяйство, у товаров которого очень высокие стандарты качества. При этом для самой республики это взаимовыгодное сотрудничество, так как Россия поставляет ей технологии и продукцию машиностроения, резюмировал эксперт.