Рост уместен: Белоруссия заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции

Причем растет не только товарооборот в целом, но и доли стран в структуре торговли друг друга. Так, доля РФ в импорте Белоруссии в 2024 году составила порядка 57%, что стало максимальным значением за последние годы. В свою очередь, белорусская составляющая в российском импорте поднялась до 10%, что в два раза выше, чем за последнее десятилетие.