Росстат назвал самые подорожавшие продукты за 2024 год

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, снизилась не стоимость устройств, а средний чек, за который был куплен товар. Техника подорожала, но люди стали покупать более дешевую. «Условный флагманский смартфон iPhone подорожал на 25% при параллельном импорте. И если мы берем средний чек, человек, который покупал iPhone, он, условно, покупает сейчас Android и тратит меньше денег, естественно. Поэтому говорить о том, что они подорожали или подешевели, нельзя. Спрос смещается в другие ценовые сегменты — люди экономят и покупают более дешевые вещи», — объясняет Муртазин. То же, по его утверждению, касается и флагманов Samsung и других брендов. Так, продажи сгибающихся смартфонов, согласно информации аналитика, во второй половине прошлого года и начале этого оказались самыми неудачными.