Россияне почти на 50% увеличили траты на ювелирные украшения в 2024 году

При этом мужчины совершали такие операции вдвое чаще женщин, а средний чек у них выше на 25% и составляет 18 654 рубля. Эксперты банка связывают это со стремлением представителей сильного пола приобретать драгоценности в подарок на знаковые события. Они также отметили, что рынок ювелирных украшений, особенно женских, ежегодно демонстрирует рост.