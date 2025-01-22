Россияне почти на 50% увеличили траты на ювелирные украшения в 2024 году

Как следует из результатов анализа транзакций по картам клиентов кредитной организации, количество таких покупок выросло за 2024 год в полтора раза, а средний чек — на 26%, до 17 417 рублей.
При этом мужчины совершали такие операции вдвое чаще женщин, а средний чек у них выше на 25% и составляет 18 654 рубля. Эксперты банка связывают это со стремлением представителей сильного пола приобретать драгоценности в подарок на знаковые события. Они также отметили, что рынок ювелирных украшений, особенно женских, ежегодно демонстрирует рост.
По оценке кредитной организации, повышение расходов на ювелирные изделия также объясняется тем, что многие россияне рассматривают такие покупки в качестве инвестиции, потому что украшения зачастую заметно растут в цене из года в год.
Ранее, 16 января, сообщалось, что две трети опрошенных россиян обоих полов (65%) допустили, что украшения способны «притягивать» успех, любовь или здоровье. При этом 51% респондентов полагают, что именно кольца лучше всего работают в качестве талисманов. Об этом говорится в результатах исследования ювелирного бренда Sokolov.