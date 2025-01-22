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Россия приостановила ввоз животноводческой продукции из ЕС

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения вируса, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Источник: © РИА Новости

Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура.

«Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса — ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет», — сообщил Данкверт.

Он отметил, что смягчения могут быть только в том случае, если все предприятия, на которые введены ограничения, пройдут российскую инспекцию.