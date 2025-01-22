Россия приостановила ввоз животноводческой продукции из ЕС

Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура.
«Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса — ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет», — сообщил Данкверт.
Он отметил, что смягчения могут быть только в том случае, если все предприятия, на которые введены ограничения, пройдут российскую инспекцию.