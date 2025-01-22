Россия договорилась с ОАЭ о 10%-й налоговой ставке

Кроме того, эмираты до сих пор входят в так называемый черный список офшорных зон, составленный Минфином России. В этот лист попадают страны или отдельные территории, предоставляющие льготные режимы налогообложения, но не раскрывающие и не предоставляющие сведения при проведении финансовых операций при запросах налоговиков из других стран.