Реальные ставки по кредиткам в России подскочили почти до 40%

Полная стоимость кредитов в России регулируется ЦБ: он ежеквартально устанавливает значения ПСК по разным видам ссуд, банки не должны превышать пороги более чем на треть. В октябре регулятор сообщил, что некоторые кредиторы рассчитывали ПСК по кредиткам некорректно — включали в базу для расчета низкие ставки, действующие в промопериод, и фактически вводили заемщиков в заблуждение. Значения ПСК в России рассчитываются с задержкой: например, для четвертого квартала действовали ограничения, сформированные на основе ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 16%. Поэтому ЦБ временно разрешил банкам не соблюдать ПСК с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы показатель скорректировался до реальных рыночных значений.