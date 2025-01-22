Путин поручил урегулировать «переезд» компаний из недружественных стран

Есть и другой процесс, в прессе фигурирующий как «принудительная редомициляция», однако он осуществляется не по закону о международных компаниях, а по 470-ФЗ об экономически значимых организациях (ЭЗО). Главным отличием является то, что, если российская компания входит в список ЭЗО, утверждаемый правительством, и значительная ее доля принадлежит иностранной структуре, по решению российского суда акции этой структуры в ЭЗО могут быть перераспределены между российскими участниками ЭЗО. Иными словами, «принудительная редомициляция» — это не переезд компании в российскую юрисдикцию с сохранением всей структуры, а исключение иностранной «прослойки» между российским бизнесом и российскими конечными бенефициарами.