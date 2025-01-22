Путин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 26%

«В прошлом году выросли поступления, не связанные с продажей нефти и газа. Они прибавили 26% и составили 25,6 трлн рублей. Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью, а значит, для государственной казны уже текущего года формируется надежная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках», — сказал Путин.