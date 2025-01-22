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«Победа» отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в соответствующий тариф, а при регистрации в аэропорту это делается бесплатно, сообщает авиакомпания.

Источник: © РИА Новости

«Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф “Максимум”… Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», — сообщила «Победа».

В компании добавили, что агенты по регистрации помогают родителям выбрать наиболее подходящие места для совместного полета с детьми.

Авиакомпания «Победа» — первый в России успешный лоукостер. Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки.