«Победа» отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми

«Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф “Максимум”… Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», — сообщила «Победа».