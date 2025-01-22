ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения капитализации

По данным Мосбиржи (MOEX), число частных инвесторов на торговой площадке по итогам 2024 года превысило 35 млн человек. За год их количество увеличилось на 5,4 млн человек. Доля физических лиц составила на Мосбирже 74% от общего объема торгов акциями и 34% объема торгов облигациями, на срочном рынке — 62%, сообщала биржа. В 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на бирже в общей сложности более ₽1,3 трлн, что на 18% выше уровня 2023 года.