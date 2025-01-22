ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения капитализации

Банк России предложил публичным компаниям, чьи акции обращаются на бирже, и тем, кто планирует проведение IPO, разработать стратегии повышения акционерной стоимости эмитентов в средне- и долгосрочной перспективе. По мнению ЦБ, создание такой стратегии позволит сформировать у инвесторов и акционеров ожидания по цене акций и дивидендным выплатам. В связи с этим регулятор опубликовал рекомендации для российских компаний по подготовке соответствующих документов.
Стратегия по увеличению капитализации должна быть краткой и изложена понятным языком, сообщил регулятор. Она должна включать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности. Кроме того, в нее должны выходить сведения о капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3−5 лет, а также о размещенных и находящихся в обращении бумагах, говорится в документе.
В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от роста стоимости акций.
Регулятор рекомендовал российским компаниям раскрывать информацию о реализации стратегии повышения капитализации одновременно или после раскрытия годовой финансовой отчетности. Кроме того, ЦБ рекомендовал публиковать стратегию не только на русском языке, но также и на «используемом на финансовом рынке иностранном языке», а также разработать план взаимодействия, ориентированный на иностранных инвесторов.
Особое внимание в рекомендациях регулятор уделил вопросам коммуникации эмитента с инвесторами, прежде всего розничными, которые доминируют на вторичном рынке акций. Это повысит их доверие к стратегии и планам компании, сообщили в ЦБ. Усилия публичных обществ по повышению своей акционерной стоимости будут способствовать росту капитализации российского фондового рынка, говорится в сообщении.
По данным Мосбиржи (MOEX), число частных инвесторов на торговой площадке по итогам 2024 года превысило 35 млн человек. За год их количество увеличилось на 5,4 млн человек. Доля физических лиц составила на Мосбирже 74% от общего объема торгов акциями и 34% объема торгов облигациями, на срочном рынке — 62%, сообщала биржа. В 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на бирже в общей сложности более ₽1,3 трлн, что на 18% выше уровня 2023 года.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о том, что российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. «Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП», — сказал он. Президент также поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.
За прошлый год на Мосбирже прошло 13 первичных размещений акций (IPO) и четыре вторичных размещения акций (SPO). Еще две компании получили вторичный листинг. По состоянию на 1 января на Московской бирже обращались 252 обыкновенные и привилегированные акции 209 эмитентов.