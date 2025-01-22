Блин полукомом: власти недобрали 34 млрд в программу долгосрочных сбережений

Но в целом вершки собрали, остались корешки. Добраться до них куда сложнее, да и административный ресурс в виде сотрудников и их семей уже не применить. Надеяться на то, что граждане разочаруются в депозитах, тоже не стоит. Всё говорит о том, что период высоких ставок продлится долго. В следующем году, по крайней мере, ожидать резкого снижения явно не приходится. ЦБ уже неоднозначно написал в комментарии к потребительским ценам в декабре прошлого года, что они продолжают расти. Поэтому и ключевая ставка явно не пойдет вниз. И населению нет стимула уходить из удобных, без риска и высокодоходных депозитов в другие инструменты.