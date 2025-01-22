Блин полукомом: власти недобрали 34 млрд в программу долгосрочных сбережений

Власти не смогли достичь цели по программе долгосрочных сбережений (ПДС) — она была запущена в этом году и по поручению президента должна была привлечь 250 млрд рублей. В итоге сумма немного недотянула до целевого ориентира. В ПДС пришло 216 млрд, сообщили «Известиям» в Минфине. Правда, больше половины из них — это деньги, переведенные из обязательной системы пенсионных накоплений, и государственное софинансирование. Как оценивать такие показатели и есть ли шанс, что другой таргет, поставленный президентом — 1% ВВП в 2026 году — будет достигнут, рассуждает обозреватель «Известий» Анна Каледина.
Реально ли было привлечь 250 млрд.
В то, что цель в 250 млрд рублей будет реализована, мало кто верил. Исключение составлял Минфин, который в правительстве (а именно его глава Михаил Мишустин был указан ответственным за исполнение) отвечает за ПДС. Аналогичное мнение осторожно высказывал и Центробанк. Правда, он давно от программы абстрагировался, но выполнение ее косвенно лежит на плечах его подопечных — негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Сам глава государства сверхъестественной эту цифру не считал. «Для страны это не очень уж и большая цифра, но с этого вполне можно начинать, а в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП», — сказал он на форуме «Россия зовет» в начале декабря 2023-го. С того момента, признаем, ситуация сильно изменилась, но об этом позже. В словах президента читалось: давайте попробуем, а дальше будет видно.
Итак, как сообщили «Известиям» в Минфине, по итогам 2024 года в ПДС привлечено 216 млрд рублей. Из них новых взносов (то, что граждане принесли сами, из своих средств) — 99 млрд, прогнозный объем переведенных пенсионных накоплений (средства, которые люди переводили из обязательной пенсионной системы) — 96 млрд, и прогнозный объем софинансирования (вложения государства на взносы граждан) — 21 млрд. Много это или мало? Вопрос, как говорится, точки зрения. С точки зрения исполнения поручения президента — очевидно недостаточно. Со стороны оптимистов — мало, пессимистов — более чем.
Не слишком удачный год для старта программы
Теперь вернемся к моменту, когда было озвучено поручение, и к сроку его исполнения. Скажем прямо, 2024-й оказался, мягко выражаясь, не слишком удачным для старта ПДС. Он не только продолжил тенденцию к повышению ставок по депозитам вслед за ключевой, но и возвел обещанную доходность банков в ранг практически экстремальной. Такой вакханалии от кредитных организаций рынок вкладов, пожалуй, не видел никогда. Более того, кредитные организации с уверенностью, что регулятор и дальше будет идти на повышение своего главного инструмента, уже заранее тоже обещали всё больше и больше.
Чрезвычайная жесткость денежно-кредитной политики ЦБ привела к тому, что к концу прошлого года обещанная доходность по некоторым вкладам (по акции, естественно) добралась до 30% годовых. При инфляции в 2024-м — 9,52%. Для ценных бумаг, куда инвестируют НПФ в рамках ПДС, это даже в лучшие времена (а сейчас фондовый рынок пребывает в унынии) доходность изрядная, да и то растяжимая во времени и сопряженная с рисками. Тем более что регулятор очень сильно ограничил их в инвестировании пенсионных и иже с ними денег. А в случае с банками при консервативной стратегии с гарантией со стороны системы страхования — это и просто курорт.
Да, запускать ПДС в этом году было как минимум рискованно. Но было бы минимум странно предложить отложить после того, как Минфин и ЦБ долгое время (с 2015-го) разрабатывали, перерабатывали
Ведомство, кстати, не считает, что программа в этом году была неуспешной, ибо не достигла цели. Вот что Минфин ответил на запрос «Известий»: «250 млрд рублей — это ориентир. Следует учитывать, что хотя ПДС действует с января, самая активная фаза началась значительно позже, после утверждения изменений в Налоговый кодекс и решения президента увеличить сроки софинансирования взносов с трех до 10 лет».
По фантомному признаку поддерживает коллегу и ЦБ: «Это очень хороший результат для нового продукта. Когда в 2015 году появились индивидуальные инвестиционные счета, то итоги первого года были гораздо скромнее: было открыто порядка 100 тыс. таких счетов, а сумма вложений составила порядка 5 млрд рублей».
Удастся ли достичь параметра в 1% ВВП
Что дальше, и как насчет 1% ВВП — а это уже триллионы рублей? Лично я испытываю смешанные чувства. Во-первых, НПФ уже сильно пропылесосили рынок. Сама, когда крупнейшие финансовые холдинги рапортовали о первых результатах ПДС, очень сильно веселилась. «Мы заключили 200 тыс. договоров», — сообщал один из них. Ради интереса осведомилась о количестве сотрудников. Догадаетесь, сколько их? Примерно о таких же соотношениях сообщал второй по величине холдинг.
Дальше включились реклама и маркетинг. Например, НПФ активно продвигали стратегию для людей предпенсионного и близкого к нему возраста. Ведь если перевести в ПДС накопления, то тоже можно будет начать получать выплаты в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Но в отличие от ОПС, растянуты они будут всего на 10 лет, а не на 22 года. Сама хотела это сделать, но замоталась. Кстати, этот ресурс можно эксплуатировать в маркетинге и дальше, поскольку актуально даже для более молодых людей.
Но в целом вершки собрали, остались корешки. Добраться до них куда сложнее, да и административный ресурс в виде сотрудников и их семей уже не применить. Надеяться на то, что граждане разочаруются в депозитах, тоже не стоит. Всё говорит о том, что период высоких ставок продлится долго. В следующем году, по крайней мере, ожидать резкого снижения явно не приходится. ЦБ уже неоднозначно написал в комментарии к потребительским ценам в декабре прошлого года, что они продолжают расти. Поэтому и ключевая ставка явно не пойдет вниз. И населению нет стимула уходить из удобных, без риска и высокодоходных депозитов в другие инструменты.
Но ЦБ, например, надеется на усиление конкуренции на рынке НПФ, в Минфине «Известиям» сообщили, что продолжают активно работать с представителями негосударственных пенсионных фондов, обсуждают, что можно улучшить для участников ПДС, чтобы сделать ее проще, удобнее и понятнее. В общем, первый блин полукомом, а дальше посмотрим.