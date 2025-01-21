Выйти из пике: производитель SSJ-100 разработал меры по предотвращению катастроф своих лайнеров

По предварительной версии МАК, именно неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания лайнера на филиале ОАК — Луховицкий авиастроительный завод им. П. А. Воронина с отклонением примерно в пять градусов привела к трагическому финалу. При наборе высоты недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания. В результате сама система и направила SSJ-100 в землю. У пилотов же не было времени распознать этот отказ и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Все они погибли. Лайнер был выпущен в 2014 году, борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.