Ввод объема новостроек в России снизился до 56%

Таковы данные анализа новостроек аналитиков bnMAP.pro, которые изучили первичный рынок городов РФ с населением от 1 млн человек и подсчитали количество новых проектов новостроек, которые вышли в продажу в 2023 и 2024 годах. В исследовании участвовали все проекты новостроек всех классов, с квартирами и апартаментами, вышедшие в продажу в указанный период.
«Максимально выросло число новых запусков в Казани — сразу на 95% (в 2023 году в продажу вышел 41 корпус, а в 2024 году сразу 80 корпусов). Также заметную динамику продемонстрировала Уфа: 25 корпусов в 2023 году и 38 корпусов ― в 2024 году, динамика составила 52%. Челябинск продемонстрировал рост в 8%, однако в абсолютных показателях изменение практически незаметно: 12 корпусов стартовало в продажу в 2023 году и 13 ― в 2024 году», — говорится в исследовании.
Во всех остальных городах России с населением от миллиона человек, а их 13, зафиксировано снижение числа выхода новостроек в продажу. Максимальное снижение отмечено в Красноярске, −56%, а минимальное снижение зафиксировано в Нижнем Новгороде, −10%. В целом по мегаполисам России зафиксировано снижение выхода новых корпусов продажи на четверть. В 2023 году стартовали продажи в 882 корпусах, а в 2024 году в 658 корпусах.
Проектное количество квартир в корпусах, вышедших в продажу, также сильно сократилось по всем мегаполисам России, кроме трех. В лидерах по росту находятся Уфа и Казань. Также небольшой рост зафиксирован в Омске.
Во всех остальных мегаполисах России идет существенное снижение проектного количества квартир в новых корпусах, в среднем по миллионникам снижение составило 34%. Всего в 16 городах в корпусах, вышедших в продажу в 2024 году, запроектированы 153,5 тыс. квартир. Их проектная площадь составляет 7,4 млн кв. м.
Интересно, что и Москва, и Санкт-Петербург, которые являются крупнейшими и наиболее активными рынками новостроек в нашей стране, также продемонстрировали существенное снижение. Например, проектное количество квартир по корпусам, вышедшим в продажу в 2024 году в Москве составило 31,8 тыс., что на 44% меньше, чем годом ранее. В Петербурге снижение составило 42%, и по итогам 2024 года проектное количество квартир по корпусам, вышедшим в продажу в этом году, составило 16,6 тыс.
Также в Москве и Петербурге зафиксировано снижение числа корпусов, вышедших в продажу. В Петербурге на 37% ― 86 корпусов, а в Москве на 40%, 117 корпусов в 2024 году поступило в продажу против 194 в прошлом году.
«В текущих условиях с учетом рыночной ситуации, действующих ипотечных ставок и объема предложения на экспозиции вряд ли можно говорить об угрозе формирования дефицита жилья. На данный момент объемы предложения новостроек в мегаполисах достаточные для удовлетворения спроса. Поэтому предпосылок для резкого роста цен мы не видим. Рост спроса ― в первую очередь в массовом сегменте ― будет наблюдаться при снижении ключевой ставки ЦБ и увеличении доступности рыночных ипотечных программ, ведь именно доступная ипотека является основным драйвером спроса на новостройки. При плавном снижении ставок изменение спроса также, скорее всего, будет носить сбалансированный характер без резких скачков», ― пояснила «Известиям» основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.
По ее словам, при этом есть вероятность, что девелоперы продолжат управление объемами запусков, чтобы взвешенно распределять новые объемы квартир в реализации и не допускать затоваривания.
Ранее, 4 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Известиям» о ситуации на рынке вторичной недвижимости в 2025 году. По его словам, в 2025 году роста цен на вторичное жилье не предвидится. Главная причина — дорогие кредиты. Исследования показывают, что клиентам психологически некомфортно оформлять ипотеку выше 16% годовых. Снижение ключевой ставки в следующем году возможно, но всё еще не до комфортных значений.