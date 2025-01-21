Ввод объема новостроек в России снизился до 56%

Интересно, что и Москва, и Санкт-Петербург, которые являются крупнейшими и наиболее активными рынками новостроек в нашей стране, также продемонстрировали существенное снижение. Например, проектное количество квартир по корпусам, вышедшим в продажу в 2024 году в Москве составило 31,8 тыс., что на 44% меньше, чем годом ранее. В Петербурге снижение составило 42%, и по итогам 2024 года проектное количество квартир по корпусам, вышедшим в продажу в этом году, составило 16,6 тыс.