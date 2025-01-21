Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

О том, что из-за сохраняющейся на рекордном уровне ключевой ставки ЦБ инвестиции будут сокращаться, неоднократно предупреждал бизнес. В частности, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин говорил в ноябре, что многие компании откладывают запуск инвестиционных проектов на срок после 2025 года, когда ожидается снижение ставки. По данным Шохина, все большее количество компаний отмечает снижение доступности финансирования по всем доступным источникам инвестиционных программ, в то время как повышение производительности труда, импортозамещение, автоматизация, роботизация требуют инвестиций. Вице-премьер Александр Новак признавал тогда, что высокая ключевая ставка приводит к «некоторому замедлению» инвестиционной активности. Примерно в то же время стало известно и об обеспокоенности властей тем, что бизнес в условиях высоких процентных ставок предпочитает наращивать средства на счетах и депозитах в банках вместо того, чтобы направлять их на инвестиции.