В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты

«Если учесть, что только с января по октябрь 2024 года российские работодатели официально приняли на работу 2,5 миллиона иностранцев, а квота на них в 2025 году составит почти 235 тысяч разрешений на работу, бюджеты всех уровней теряют огромные суммы. Законодательная инициатива ЛДПР предлагает исключить возможность получения трудовыми мигрантами налоговых вычетов по НДФЛ независимо от статуса налогового резидента. Россия должна выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы бюджет лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекал обратно в карман мигрантов», — добавил парламентарий.