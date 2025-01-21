«Ъ» узнал о второй за полгода смене гендиректора в Gloria Jeans

«Глория джинс» была основана ростовским предпринимателем Владимиром Мельниковым. В 1988 году он открыл кооператив «Глория», который начал «первым в стране производить джинсы на законных основаниях». В 1995 году начались поставки товаров компании в США, а также состоялся выход на московский рынок. По состоянию на конец 2023 года Мельников через компанию «ВВМ Инвестментс» владел по 99,9% в двух зарегистрированных в Ростовской области юрлицах — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Ему также принадлежат бренды Gloria Jeans, Gee Jay и Ready! Steady! Go! В апреле 2024 года Мельников впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,7 млрд.