У Савеловского рынка на севере Москвы сменился собственник

Еще одним владельцем «Владения-5» выступает Виктор Пичугов, свидетельствуют данные СПАРКа. Он с июля 2006 года по октябрь 2015 года был членом Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам 2014 года Пичугов задекларировал самый высокий доход среди членов Совета Федерации — почти 364 млн руб. До прихода на пост сенатора Пичугов возглавлял компании «Голойл» и «Аганнефтегазгеология» (ее впоследствии купила «Русснефть»), а после — приобрел по 10% в банке «Возрождение» и Промсвязьбанке. В интервью «Ведомостям» Дмитрий Ананьев, выступавший на тот момент акционером Промсвязьбанка, рассказывал, что Пичугов будет заниматься непрофильными активами в финансовой организации. Для этого была создана компания «ПСБ-менеджмент», доля в которой действительно была у экс-сенатора. Но уже в 2017 году он из состава ее владельцев вышел.