Трейдеры увеличили ставки на рост доллара до максимума с 2016 года

Хедж-фонды и другие профучастники сделали ставку на рост доллара. Их чистая длинная позиция с кредитным плечом превысила $35 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это максимум с января 2016 года.
Рост курса доллара наблюдается с конца сентября, когда инвесторы стали прогнозировать улучшение ситуации в американской экономике, победу Дональда Трампа на президентских выборах США и более длительный период высоких процентных ставок в стране. Индекс доллара, измеряющий его стоимость по отношению к валютам стран G10, с тех пор вырос на 10% — до самого высокого уровня за последние два года. Доллар достиг многолетних максимумов по отношению к фунту стерлингов и канадскому доллару, а также рекордных уровней к бразильскому реалу и индийской рупии.
В конце октября 2025 года, то есть незадолго до выборов в США, трейдеры практически полностью избавились от чистой короткой позиции по доллару, накопленной в июле, и перешли к наращиванию длинных позиций.
Впрочем, аналитик Societe Generale Кит Жюк отмечает что доллар может «немного опережать себя». С этим согласны и аналитики Morgan Stanley. В январе они стали негативно относиться к доллару и порекомендовали продавать его против евро, фунта и иены. По мнению экономистов, текущие факторы поддержки доллара в некоторых случаях могут быть уже заложены в цены или даже переоценены. Аналитики полагают, что доходность государственных облигаций достигла пика, а инвесторы слишком оптимистично оценивают размер и масштаб благоприятных для доллара торговых тарифов Трампа. В Morgan Stanley признали, что существует значительная неопределенность относительно последовательности и результатов политики США, но в ближайшей перспективе аналитики видят риски ослабления доллара.
Тем не менее, аналитики Goldman Sachs на прошлой неделе улучшили прогноз по доллару. Они обосновали это хорошими экономическими показателями США по сравнению с другими странами, привлекательной доходностью государственных облигаций и ожиданиями, что позитивное влияние тарифов на доллар еще не полностью учтено рынком.