Трейдеры увеличили ставки на рост доллара до максимума с 2016 года

Впрочем, аналитик Societe Generale Кит Жюк отмечает что доллар может «немного опережать себя». С этим согласны и аналитики Morgan Stanley. В январе они стали негативно относиться к доллару и порекомендовали продавать его против евро, фунта и иены. По мнению экономистов, текущие факторы поддержки доллара в некоторых случаях могут быть уже заложены в цены или даже переоценены. Аналитики полагают, что доходность государственных облигаций достигла пика, а инвесторы слишком оптимистично оценивают размер и масштаб благоприятных для доллара торговых тарифов Трампа. В Morgan Stanley признали, что существует значительная неопределенность относительно последовательности и результатов политики США, но в ближайшей перспективе аналитики видят риски ослабления доллара.