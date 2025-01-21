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Трамп подписал указ о работе TikTok

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети.

Источник: РИА "Новости"

«Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети. Каждый богатый человек позвонил мне в связи с TikTok», — пояснил Трамп в ходе подписания документа.

Он заявил, что приложение «во многом о детях». «Если Китай получает информацию о детях, ну, я не знаю. Если честно, у нас есть проблемы посерьезней», — сказал Трамп.

Президент США обратил внимание на то, что многие электротовары сделаны в Китае.