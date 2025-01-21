Трамп подписал указ о работе TikTok

«Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети. Каждый богатый человек позвонил мне в связи с TikTok», — пояснил Трамп в ходе подписания документа.