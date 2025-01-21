Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России

При этом президент добавил, что против Ирана он использовал санкции, и тот «был разорен», когда республиканец покинул пост после первого срока, «у них не было денег на ХАМАС или “Хезболлу”». «Но теперь они богаты», поэтому стала возможна атака 7 октября 2023-го на Израиль. Последний ослабил Иран «по-другому», атаковав его в прошлом году, отметил Трамп.