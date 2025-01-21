«Татспиртпром» стал лидером по производству водки в России

Наиболее выраженный рост среди топ-20 ключевых производителей водки показали ЛВЗ «Саранский» (водка «Балчуг», «Чистые росы», Spelta) — 85%, до 4,45 млн дал, и группа Ladoga (бренды Fowler’s, «Царская», Barrister) — на 59%, до 3,27 млн дал. Производящая водку «Байкал» Алкогольная производственная компания (АПК) снизила производство продукции на 48%, до 1,36 млн дал. В декабре 2024 года компания подала в арбитражный суд заявление о своей ликвидации.