РЖД усилили контроль за ремонтом грузовых вагонов

«C момента ввода в действие телеграммы испытываем сложности, как и все операторы на сети», — сетует источник РБК среди операторов, уточняя, что даже выпущенные из капитального ремонта вагоны до 4 января не допускаются в эксплуатацию. По его данным, ремонтные депо сдают вагоны после работ по несколько раз, однако они все равно не допускаются на инфраструктуру. В то же время, отмечает участник рынка, от вагоноремонтных предприятий поступили письма, в которых они просят не направлять в капитальный ремонт вагоны из-за новых ограничений. С учетом того, что введенные «ужесточения» связаны с пригодностью полувагонов в «коммерческом отношении», собеседник РБК находит эту меру «избыточной». «Скопление вагонов на путях депо снижает производственную мощность предприятий в части выпуска из ремонта других видов подвижного состава, а также полувагонов из деповского ремонта», — резюмирует он.