Россия вошла в топ-5 мировых производителей сырья для крабовых палочек

«За шесть лет российские рыбаки нарастили свою долю на мировом рынке сурими с 0 до 7%, при этом в сегменте дикой рыбы этот показатель существенно выше — 25%. В 2024 году мы произвели 70,8 тыс. т сурими из минтая», — пояснил президент ассоциации Алексей Буглак.
По его словам, в то время как все страны снижали объем выпуск сурими, российские рыбаки, напротив, наращивали его. За 2024 год выпуск в стране увеличился на 47%. США — главный конкурент России, сократили производство сурими из минтая на 13%, до 170,5 тыс. т. Крупные игроки — страны Юго-Восточной Азии — снизил выпуск суммарно на 5%, до 318 тыс. т. Эти страны производит более дешевую продукцию — из аквакультурной рыбы. Суммарно мировое производство сурими всех видов в 2024 году сократилось на 4%, до 905 тыс. т. Россия же прочно укрепилась в топе мировых лидеров по производству сурими.
По мнению специалиста, Россия производит качественное сурими — из свежих уловов минтая. Сейчас его выпускают семь рыбопромысловых судов и три береговых завода. На морское производство приходится основной объем выпуска, но береговая переработка показала более высокий темп прироста в прошедшем году. Минтай же остается главной рыбой страны. По итогам года его вылов составил 1,99 млн т, сохранив за российскими рыбками мировое лидерство.
«Стремительный рост производства в стране позволил полностью закрыть потребность внутреннего рынка в сырье для крабовых палочек и другой продукции из сурими. Сейчас 90% этого продукта производится из отечественного качественного сырья из свежей дикой рыбы. Хотя раньше весь объем крабовых палочек на российских прилавках выпускался из импортного сурими, в основном из выращенной в Азии рыбы. Активно Россия наращивает долю и на мировом рынке», — подытожил Буглак.
Ранее, 15 января, президент всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с «Известиями» заявил о том, что российские рыбаки заявили о желании расширить сотрудничество с Вьетнамом. По его словам, страна обладает значительными мощностями для производства филе и мяса рыбы. По объему экспорта этой продукции Вьетнам и Китай практически сравнялись в 2024 году.