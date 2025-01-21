Россия вошла в топ-5 мировых производителей сырья для крабовых палочек

По его словам, в то время как все страны снижали объем выпуск сурими, российские рыбаки, напротив, наращивали его. За 2024 год выпуск в стране увеличился на 47%. США — главный конкурент России, сократили производство сурими из минтая на 13%, до 170,5 тыс. т. Крупные игроки — страны Юго-Восточной Азии — снизил выпуск суммарно на 5%, до 318 тыс. т. Эти страны производит более дешевую продукцию — из аквакультурной рыбы. Суммарно мировое производство сурими всех видов в 2024 году сократилось на 4%, до 905 тыс. т. Россия же прочно укрепилась в топе мировых лидеров по производству сурими.