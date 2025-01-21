ПК не дешевеет: ноутбуки вошли в топ-3 по росту цен среди электроники

Ноутбуки вошли в топ-3 по подорожанию среди другой электроники — к началу 2025 года они подорожали на 10−15% в зависимости от бренда и конфигурации, рассказали «Известиям» производители, продавцы и эксперты. Особенно рост цен коснулся крупных мировых марок: Asus — на 12,3%, Acer — на 15,4%, HP — на 30,9%. Упали в цене лишь лэптопы Apple — на 7,5%. При этом продавцы ждут нового повышения стоимости — на 10−20%. По их мнению, нестабильность курсов валют, проблемы импортеров с выстраиванием логистических и платежных цепочек, а также макроэкономическая неопределенность и другие факторы, влияющие на IT-рынок, сохранятся и в этом году. Свой вклад может внести и увеличение налога на прибыль, полагают эксперты.
Цены на ноутбуки в 2025 году
Ноутбуки вошли в топ-3 гаджетов по темпам роста цен — в среднем к началу 2025 года они увеличились на 15%. Для сравнения, смартфоны подорожали на 16%, настольные ПК — на 21%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но эти показатели меньше, чем, например, у крупной бытовой техники, отмечает эксперт. При этом ноутбуки вслед за смартфонами — самая популярная категория портативной электроники, добавил он.
— Цены на лэптопы растут неравномерно. Например, стоимость игровых девайсов выросла на 25%, что делает их лидерами по темпам роста этого показателя, — отмечает Эльдар Муртазин.
Производители и продавцы электроники сказали «Известиям», что в этом году ноутбуки могут подорожать еще как минимум на 10%.
— В течение года цены продолжат расти под влиянием стандартного набора факторов — прежде всего валютных колебаний, которые отражаются на стоимости логистики и закупочной стоимости самих устройств, — отметили в пресс-службе производителя электроники Fplus. — Также влияет ключевая ставка, увеличение которой отражается на «стоимости денег».
Цены уже поднялись в прошлом году на 10−15%, дальнейший рост может сдерживаться крупными ритейлерами и площадками и частично нивелироваться бонусными программами, кешбэками и скидками, отметил сотрудник одной из таких торговых платформ.
— При дальнейшем росте курса доллара возможно пропорциональное увеличение стоимости, так как большая часть техники закупается за валюту за рубежом. А то, что производится в РФ, как правило, содержит импортные комплектующие, — указывает он.
Покупатели чаще начинают обращаться к рынку ресейла — следует ожидать рост продаж «из рук в руки», добавляет собеседник «Известий».
О возможном повышении цен на 10% говорит и сотрудник одного из дистрибьюторов электроники. По его словам, всё зависит от геополитической ситуации и макроэкономических реалий.
— Снижение ключевой ставки ЦБ, например, на 5 п.п. приведет к снижению стоимости электроники примерно на 5%, — полагает он. — Но если «закручивание гаек» в плане логистики, блокировки платежей, а также увеличение курса валют сохранят такую же динамику, как и в прошлом году, можно прогнозировать увеличение на 10%.
Несмотря на рост цен в 2024-м, как подсчитал Эльдар Муртазин, средний чек на гаджеты снизился в первую очередь за счет того, что россияне стали покупать всё больше бюджетных китайских ноутбуков. Увеличение стоимости связано с повышением курсов основных мировых валют к рублю, ставки ЦБ, долларовой стоимости компьютерных комплектующих на мировом рынке, отметил он.
Эксперт также считает, что, если эти факторы будут присутствовать и в 2025 году, а их давление не ослабнет, цены на портативные компьютеры могут вырасти еще на 10−20%.
Что влияет на стоимость ноутбуков
В январе-ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го продажи ноутбуков РФ выросли в штуках на 7,5%, а в деньгах — на 12,5% (при этом ноябрь показал отрицательную динамику на 5,1 и 7,2% соответственно), рассказали «Известиям» в «Холодильник.ру». Если брать среднюю цену по брендам, в частности, по лидерам рынка, то ситуация совершенно другая. Например, по Asus рост составил 12,3%, MSI — на 16,3%, Acer — на 15,4%, HP — на 30,9%, Lenovo — на 3,6%, Honor — на 4,2%. А вот Apple, которые были драйвером средней цены, упали на 7,5%, отметили в компании.
— С учетом курса доллара выше 100 рублей, высокой ключевой ставки и сложностей с трансграничными платежами мы ожидаем рост цен уже в I квартале минимум на 5%, — добавили там.
Рынок этих гаджетов в 2024 году не показал значимого роста по сравнению с 2023-м: совокупность факторов, включая увеличение ставки и курса рубля, привела к меньшему спросу в III и IV кварталах, что сказалось и на результатах года в целом, считает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.
— В 2025 году налог на прибыль увеличился с 20 до 25%, что добавит 1% (максимум 2%) к розничной цене ноутбука. В настоящий момент потребитель склонен ограничивать дополнительные траты, предпочитая держать свободные денежные средства на вкладах и депозитах. Таким образом, в начале 2025 года роста продаж на рынке не ожидается, — отметила она.
По мнению эксперта, повышение интереса пользователей к покупкам может появиться при позитивных движениях в экономике.
Даже незначительный рост цен может привести к стагнации или даже снижению объема рынка на 5−8%, опасаются в Fplus. В таких условиях будет усиливаться влияние российских производителей ноутбуков и СТМ (собственных торговых марок ритейлеров), которым проще работать на отечественном рынке, считают в компании.
Стоимость ноутбуков, как и другой электроники, будет зависеть от изменения курса валют, цены закупок, логистики, полагает представитель МТС.
Цены формируются под влиянием множества макроэкономических факторов, таких как стоимость логистики, доступность комплектующих, динамика курса валют, отметили в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо». Новые поколения процессоров, видеокарт, оперативной памяти, которые ставятся в ноутбуки последних моделей, всегда стоят дороже предыдущего поколения, что увеличивает стоимость более современных гаджетов, добавили представители компании.
Возможно, гаджетов низкого и среднего сегмента рост цен коснется в меньшей степени, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но что касается премиального (от 100 тыс. рублей), то увеличение может составить 10−20%, согласен он.