ПК не дешевеет: ноутбуки вошли в топ-3 по росту цен среди электроники

Ноутбуки вошли в топ-3 по подорожанию среди другой электроники — к началу 2025 года они подорожали на 10−15% в зависимости от бренда и конфигурации, рассказали «Известиям» производители, продавцы и эксперты. Особенно рост цен коснулся крупных мировых марок: Asus — на 12,3%, Acer — на 15,4%, HP — на 30,9%. Упали в цене лишь лэптопы Apple — на 7,5%. При этом продавцы ждут нового повышения стоимости — на 10−20%. По их мнению, нестабильность курсов валют, проблемы импортеров с выстраиванием логистических и платежных цепочек, а также макроэкономическая неопределенность и другие факторы, влияющие на IT-рынок, сохранятся и в этом году. Свой вклад может внести и увеличение налога на прибыль, полагают эксперты.