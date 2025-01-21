Мошенники придумали новые схемы кражи средств после выпуска токена $TRUMP

Как объяснила Синицына, держателям кошельков предлагается привязать свой кошелек к ресурсу, чтобы проверить свое право на участие в операциях с криптовалютой, запущенной 18 января 2025 года. На ресурсах указан официальный адрес контракта (токена), но при подключении кошелька у жертвы запрашивается Seed-фраза от кошелька.