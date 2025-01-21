Мошенники придумали новые схемы кражи средств после выпуска токена $TRUMP

«Новости о новом президенте США [Дональде Трампе] давно используются мошенниками для различных скам-схем. Злоумышленники воспользовались инфоповодам по случаю выпуска токенов $TRUMP и $MELANIA для создания криптомошеннических фишинговых сайтов. Аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С. С.T. обнаружили более десятка сайтов для кражи средств с криптокошельков, использующих мем-токен $TRUMP для привлечения жертв», — сказала эксперт.
Как объяснила Синицына, держателям кошельков предлагается привязать свой кошелек к ресурсу, чтобы проверить свое право на участие в операциях с криптовалютой, запущенной 18 января 2025 года. На ресурсах указан официальный адрес контракта (токена), но при подключении кошелька у жертвы запрашивается Seed-фраза от кошелька.
«Также мошенники могут “угнать” криптокошелек или подключить к нему программу-дрейнер для вывода с него всех средств», — отметила аналитик.
По ее словам, на одной обнаруженной версии фишинговых сайтов с темой мем-токена предлагается перевести криптовалюту по реквизитам под предлогом покупки криптовалюты $TRUMP. Однако на самом деле средства поступят в криптокошелек злоумышленников.
«Обладателям криптовалюты следует внимательно относиться к интернет-ресурсам и токенам, созданным на новостной волне. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам, можно стать жертвой мошенничества и потерять все хранящиеся на них средства», — заключила Синицына.
Ранее, 18 января, Трамп сообщил о запуске мемкоина $TRUMP. На следующий день, 19 января, жена американского лидера Мелания Трамп также заявила о запуске собственной криптовалюты — $MELANIA.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что инвестиции в мемкоин $MELANIA несут значительные риски. Он напомнил, что мем-токены известны своей крайней волатильностью и часто создаются исключительно для спекулятивных целей.