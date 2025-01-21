КС предписал изменить подход к налогам при выходе участника из компании

Тем не менее у общества в результате таких расчетов может возникнуть экономическая выгода, поскольку оно получает долю участника, в отношении которой может быть определена рыночная стоимость. «Экономическая выгода такого налогоплательщика может быть определена по полученному им имущественному благу в виде доли вышедшего участника, фактическая стоимость которой может даже превышать фактическую стоимость переданного имущества», — указал КС. Исходя из действующего регулирования рыночная стоимость доли может быть рассчитана как часть стоимости чистых активов общества, пропорциональная размеру доли. Стоимость чистых активов может быть посчитана на основании порядка, утвержденного приказом Минфина. При этом важно, что рыночная стоимость доли может быть посчитана с учетом выбытия имущества, переданного участнику. Не исключается и возможность установления рыночной стоимости с учетом механизмов, предусмотренных законом об оценочной деятельности, отмечается в постановлении КС.