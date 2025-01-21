Инаугурация Трампа, индекс Мосбиржи, акции «Сургутнефтегаза»: дайджест

Инаугурация Дональда Трампа
В понедельник, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Вступив в должность, Трамп объявил «чрезвычайное положение в сфере энергетики» с целью снижения цен. «Мы будем бурить, детка, бурить», — сказал он в инаугурационной речи. Трамп также заявил, что переименует Мексиканский залив в Американский, пообещал отправить войска к южной границе США, остановить проникновение и выдворить миллионы нелегальных мигрантов, и признать наркокартели террористическими организациями, а также о планах отправить американских астронавтов на Марс. Кроме того, Трамп назвал себя миротворцем, но ни Россию, ни Украину в речи не упоминал.
CNN узнал о подготовке звонка Трампа Путину после инаугурации
Позднее, отвечая на вопросы по поводу российско-украинского конфликта, Дональд Трамп рассказал, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — добавил президент США. Он также сказал, что Владимир Зеленский хочет заключить сделку и выразил надежду, что к заключению сделки также готов и Владимир Путин.
Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность. Одной из целей переговоров будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы.
Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом доме
В свой первый день на посту президента Дональд Трамп подписал несколько десятков указов. В частности, он приостановил на 90 дней все программы помощи иностранным государствам с целью проверки, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.
Кроме того, Трамп снял ограничения с энергетического сектора страны. Он отменил указы Байдена о бурении нефтяных и газовых скважин в штате Аляска, распорядился снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), упростил строительство новых трубопроводов и объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, нацеленное на увеличение производства электроэнергии.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 20 января индекс Мосбиржи снизился на −0,54%, до 2929,55 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил понедельник ниже — на отметке 2906,03 пункта, потеряв 1,34%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0,1%, до 905,15 пункта.
Рост в составе индекса Мосбиржи показали всего пять бумаг: обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,22%), МКБ (+2,05%), банк «Санкт-Петербург» (+0,84%), МТС (+0,83%), «Татнефть» (+0,36%).
Волна роста российского рынка акций, продолжавшаяся семь сессии подряд, завершилась, отмечает руководитель направления информационно-аналитического контент «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Аналитик связывает это с наступлением события, которое было драйвером роста — инаугурацией Дональда Трампа, после чего инвесторы начали фиксировать прибыль.
Карпунин отметил, что новый президент США не дал комментариев по ситуации вокруг Украины, а ограничился фразой о том, что хочет стать «миротворцем». Кроме того, обратил внимание Василий Карпунин, Трамп не стал сразу же вводить новые пошлины на импорт товаров из других стран, а объявил о создании службы внешних доходов, которая будет регулировать пошлины. На этом фоне доллар ослаб к ключевым мировым валютам.
Кроме того, после того, как ЦБ в обзоре «Динамика потребительских цен» повторил сигнал о необходимости сохранения жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции, которая в декабре ускорилась, рынок акций потерял драйвер, которым были ожидания скорого смягчения ДКП, добавил эксперт.
«Сейчас краткосрочный взгляд на индекс Мосбиржи осторожный. При подходе к очевидной зоне сопротивления 2980−3000 пунктов продавцы вновь станут активны. При этом сохраняется потенциал для коррекции в сторону 2800−2850 пунктов», — говорит Василий Карпунин.
По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, снижение российского рынка акций оказалось небольшими на фоне заметного ухудшения валютного и сырьевого факторов. Он считает, что фиксация прибыли может быть вызвана большим количеством позиций в акциях, сделанных из спекулятивных соображений, в том числе на заемные средства. «Многие предпочитают сократить хотя бы их часть на полугодовых вершинах в отсутствие нового позитива рыночного или новостного характера. К тому же близко серьезное техническое препятствие в виде круглого уровня 3000 пунктов», — говорит Бабин.
При этом эксперт считает, что идея улучшения геополитической обстановки для России после вступления в должность нового президента США остается в силе. По мнению Дмитрия Бабина, если ключевые рыночные условия не перейдут к быстрому ухудшению, то индекс Мосбиржи предпримет попытку преодолеть сопротивление 3000 пунктов.
Акции «Сургутнефтегаза»
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 3,22% по итогам торгов 20 января, до ₽25,995. Бумаги демонстрировали рост пять сессий подряд, за это время прибавив 10,73%.
Рост в акциях компании проходил в отсутствие важных новостей. «Для обыкновенных акций такие импульсы на повышенных оборотах и без новостей являются привычным явлением», — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Время от времени в бумагах «Сургутнефтегаза» происходят вспышки волатильности без новостей, также отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер«. “Остается лишь гадать на чем — то разыгрывается идея конвертации кубышки, то вложения огромного кеша в новые активы, но все это спекуляции на тему без подтверждения. Обычно все завершается возвратом в боковик на уровнях минимумов 2023 года”, — рассуждает эксперт.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что на фоне введения против «Сургутнефтегаза» санкций США, а также информации ЦБ о быстром сокращении валютных депозитов в российских банках, в очередной раз актуализировалась идея, что компания начнет инвестировать часть большого объема свободной ликвидности в иностранной валюте (так называемая кубышка), переводя ее в рубли.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова не исключила, что обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в начале недели росли в надежде на снятие недавних санкций против РФ в период президентства Трампа.
Впрочем, «техническая картина ухудшается, волна роста уже затухает. Для улучшения ситуации необходимо закрепление выше уровня ₽26,5−27», полагает Василий Карпунин.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:32 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,48, продать — по ₽102,44;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,75.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,39, продать — по 107,58;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,99, продать — по 107,57.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,52, продать — по ₽14,32;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,53, продать — по ₽14,31.
Корпоративные события
«Займер». Операционные результаты за декабрь 2024 года.
Другие важные события
Мосбиржа: старт торгов замещающими облигациями Республики Беларусь (ISIN — BYM000001818).
Мосбиржа: снятие запрета на короткие продажи акций X5.
Великобритания: уровень безработицы в ноябре — 10:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в январе — 13:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2929,55 (-0,54%).
Индекс РТС: 905,15 (-0,1%).
S&P 500: 5996,66 (+1%).
Dow Jones Industrial Average: 43 487,83 (+0,78%).
NASDAQ Composite: 19 630,20 (+1,51%).