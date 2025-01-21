Инаугурация Трампа, индекс Мосбиржи, акции «Сургутнефтегаза»: дайджест

Вступив в должность, Трамп объявил «чрезвычайное положение в сфере энергетики» с целью снижения цен. «Мы будем бурить, детка, бурить», — сказал он в инаугурационной речи. Трамп также заявил, что переименует Мексиканский залив в Американский, пообещал отправить войска к южной границе США, остановить проникновение и выдворить миллионы нелегальных мигрантов, и признать наркокартели террористическими организациями, а также о планах отправить американских астронавтов на Марс. Кроме того, Трамп назвал себя миротворцем, но ни Россию, ни Украину в речи не упоминал.