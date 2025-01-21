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Глава Bank of America заявил о готовности банков внедрить криптовалюты для платежей

Банки США не видят проблем в интеграции криптовалюты для проводения платежей, отметил глава Bank of America Брайан Мойнихан в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Reuters

Это станет возможно, как только это одобрят регуляторы, отметил он.

«Если появятся правила, которые сделают их полноценным инструментом для бизнеса, вы увидите, как банковская система активно подключится к этому процессу на стороне обработки платежей», — пояснил Брайан Мойнихан.

он на вопрос о том, как подход банковской сферы к криптовалютам может измениться на фоне поддержки президента Дональда Трампа.

Зайдите в ближайший ресторан и оплатите обед — у вас уже есть выбор между Visa, Mastercard или Apple Pay. Криптовалюта станет такой же обычной формой платежа.

Брайан Мойнихан
глава Bank of America

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».