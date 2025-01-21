Глава Bank of America заявил о готовности банков внедрить криптовалюты для платежей

Это станет возможно, как только это одобрят регуляторы, отметил он.
«Если появятся правила, которые сделают их полноценным инструментом для бизнеса, вы увидите, как банковская система активно подключится к этому процессу на стороне обработки платежей», — пояснил Брайан Мойнихан.
он на вопрос о том, как подход банковской сферы к криптовалютам может измениться на фоне поддержки президента Дональда Трампа.
Зайдите в ближайший ресторан и оплатите обед — у вас уже есть выбор между Visa, Mastercard или Apple Pay. Криптовалюта станет такой же обычной формой платежа.
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