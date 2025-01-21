Финансист рассказал, что ставки по кредитам могут вырасти до 50%

Эксперт подчеркнул, что в 2025 году рынок кредитования останется под давлением, из-за чего могут повыситься процентные ставки. Это создаст дополнительные сложности для многих заемщиков в получении кредитов, особенно в условиях вероятного увеличения ключевой ставки до 23−24% в первом квартале того же года.