Финансист рассказал, что ставки по кредитам могут вырасти до 50%

Эксперт подчеркнул, что в 2025 году рынок кредитования останется под давлением, из-за чего могут повыситься процентные ставки. Это создаст дополнительные сложности для многих заемщиков в получении кредитов, особенно в условиях вероятного увеличения ключевой ставки до 23−24% в первом квартале того же года.
«Ставки по кредитам сейчас достигают 35−40% годовых, что делает их крайне дорогими для большинства заемщиков. А с ростом ключевой ставки ЦБ возможно в дальнейшем мы увидим кредиты по 45−50%, что станет исключительно заградительным фактором при получении кредита», — отметил Щербаченко.
Как добавил эксперт, возможно, банки будут отказывать в выдаче новых кредитов россиянам с долговой нагрузкой в 30−40%. Таковыми считаются заемщики, которые тратят на платежи по кредитам 30−40% ежемесячного дохода.
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