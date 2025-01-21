Челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по ₽5 млн

«В данной ситуации все неочевидно. Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время, пройдя через все инстанции, вплоть до Верховного суда. Даже если работодатель выиграет дело и получит судебное решение о взыскании денег, работник может объявить себя банкротом», — рассказал Филатов.