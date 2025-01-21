Биткоин удержался на уровне выше $100 тысяч

Коррекция биткоина отразилась и на других криптовалютах: общая капитализация рынка за сутки уменьшилась на 7%, достигнув 3,64 трлн. На фоне резких изменений курсов за последние 24 часа ликвидация позиций затронула около 239 тысяч трейдеров, общая сумма убытков составила 639 млн. При этом наибольший удар пришелся на тех, кто ставил на рост: принудительно закрытые «лонговые» позиции достигли 472 млн. Ликвидация происходит, когда у трейдера недостаточно средств для поддержания открытой позиции с кредитным плечом, и требования по обеспечению залога не выполняются.