Биткоин удержался на уровне выше $100 тысяч

Курс биткоина (BTC) снизился после инаугурации Дональда Трампа, однако остался выше отметки в 100 тысяч долларов. По состоянию на 10:50 мск 21 января, цена криптовалюты составляла около 101,9 тысячи долларов. За последние сутки BTC потерял в стоимости 5,2%.
Волатильность курса значительно усилилась на фоне вступления нового президента США в должность. Так, 19 января стоимость биткоина выросла с 103 тысяч до 106 тысяч, затем в ночь на 20 января упала до 99,7 тысячи, а утром обновила исторический максимум, превысив отметку в 109 тысяч.
Во время инаугурационной речи Дональда Трампа вечером 20 января курс биткоина снизился с отметки 106,5 тысячи до 100,5 тысячи — на 6%. Многие участники криптоиндустрии ожидали, что в своей речи президент США упомянет такие темы, как криптовалюты, майнинг или даже выпуск собственного токена, однако этого не произошло.
В ночь на 21 января, по данным CoinGecko, биткоин временно снизился до 100,1 тысячи. На криптобирже Binance его минимальная цена составила 100 119 USDT.
Коррекция биткоина отразилась и на других криптовалютах: общая капитализация рынка за сутки уменьшилась на 7%, достигнув 3,64 трлн. На фоне резких изменений курсов за последние 24 часа ликвидация позиций затронула около 239 тысяч трейдеров, общая сумма убытков составила 639 млн. При этом наибольший удар пришелся на тех, кто ставил на рост: принудительно закрытые «лонговые» позиции достигли 472 млн. Ликвидация происходит, когда у трейдера недостаточно средств для поддержания открытой позиции с кредитным плечом, и требования по обеспечению залога не выполняются.
Эфириум за сутки просел менее заметно. Его курс снизился на 3,8% и на 10:50 мск составил примерно 3,25 тысячи.
Среди топ-10 крупнейших криптовалют самые значительные потери понесли Dogecoin (DOGE) и Cardano (ADA), которые подешевели на 8,6%. Наименее заметным было снижение у Tron (TRX) — цена этой монеты упала всего на 0,2%.
В топ-100 криптовалют лидером роста за прошедшие сутки оказался токен Raydium (RAY), который подорожал на 15%. Эта монета, связанная с децентрализованной биржей Raydium на блокчейне Solana, усилила свои позиции за счет высоких торговых объемов мемкоинами OFFICIAL TRUMP (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA), созданными в честь семьи Трампа и также функционирующими в экосистеме Solana.
Однако несмотря на впечатляющий рост, за последние сутки курсы токенов, связанных с экс-президентом, заметно упали. TRUMP стал лидером снижения среди топ-100, потеряв 33% стоимости. Цена MELANIA упала еще сильнее — на 68%, что вывело монету за пределы первой сотни крупнейших активов.
Несмотря на негативную динамику цен, «индекс страха и жадности» на крипторынке остается на уровне 76 пунктов из 100. Это зона «крайней жадности», которая указывает на сохраняющуюся настроенность участников рынка к покупкам криптовалют.
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