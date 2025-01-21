Бельгия открыла дело против Apple насчет скупки «кровавых минералов»

Власти ДРК настаивают, что хоть многие минералы и сертифицированы как добытые в неконфликтных зонах или в Руанде, процесс сертификации искажен, и на самом деле минерал добыт в конголезских шахтах. «Нет ни одной технологической компании на Земле, которая не знала бы, что все, что покупается в Руанде, на 90% является конголезским», — отметил Роберт Амстердам, возглавляющий компанию, которая представляет интересы ДРК.