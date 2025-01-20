Юристы заявили о проблемах экспортеров с возвратом валютной выручки

Экспортеры могут работать с платежными агентами, рассказал Останин. Nordic Star в последнее время фиксирует возросший спрос на платежных агентов, из-за чего тарифы на их услуги выросли в пределах 10−20%, добавляет Гусев: «Размер комиссий платежных агентов за услуги по возврату выручки может варьироваться в зависимости от сложности операции, суммы перевода и используемой схемы. В среднем комиссии достигают 2%, но в некоторых случаях могут быть и выше». По данным Варшавского, ставки на рынке в среднем составляют 2−4%, но чем сильнее будет санкционное давление, тем выше будут ставки платежных агентов. По словам Чикина, стоимость всех транзакционных издержек составляет от 5 до 20%, в них включены также комиссия за конвертацию, риски изменения валютного курса, стоимость денег и т. д. «Если все транзакционные издержки составят 2% от суммы платежа, то, считайте, повезло. Но это фантастика», — говорит Чикин.