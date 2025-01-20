Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты

Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.