Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты

Как следует из приказа, опубликованного 10 января, скидка в размере 50% от тарифа предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).
Согласно приказу, утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа — на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением указанным детям отдельных мест, скидка в этом случае составит 50%.
Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.
Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.
Помимо скидок для детей, Минтранс обязал перевозчиков предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.