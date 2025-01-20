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Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты

МОСКВА 20 янв — РИА Новости. Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу в понедельник. Он также обязывает авиакомпании размещать родителей рядом с детьми на соседних местах в самолетах.

Источник: © РИА Новости

Как следует из приказа, опубликованного 10 января, скидка в размере 50% от тарифа предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).

Согласно приказу, утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа — на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением указанным детям отдельных мест, скидка в этом случае составит 50%.

Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.

Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.

Помимо скидок для детей, Минтранс обязал перевозчиков предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.