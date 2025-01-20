Власти запланировали создать рынок платной статистики

Утвержденная стратегия также предполагает, что там, где уже имеются административные данные, сведения будут заполняться автоматически вместо сбора их у субъектов учета. В отношении крупнейших компаний планируется создать методологию «для индивидуального подхода» к сбору статистической информации. Перепись населения 2030 года станет первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). Данные реестра будут использованы для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде, однако будет сохранена «гарантия самоопределения»: у каждого жителя страны будет возможность уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных данных.