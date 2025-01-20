В Приднестровье назвали срок исчерпания запасов газа

Министр внутренних дел Приднестровья Виталий Нягу в ходе заседания отметил, что с начала года произошло 47 пожаров из-за неисправной проводки, печей и электроприборов. Угарным газом отравились 24 человека, в том числе с летальными исходами. В республике развернуты 30 пунктов обогрева и временного пребывания граждан.