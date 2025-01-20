В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара

«Не думаю, что рубль будет подвержен серьезным колебаниям, а сам доллар, возможно, изменениям курса, которые отражали бы эмоциональное отношение к возможным переменам и отклик на звучащие заявления в СМИ», — сообщила она РИА Новости.
Полуянова подчеркнула, что курс формируют экономические факторы, а возможные колебания могут носить краткосрочный и незначительный характер.
«Позитивная динамика нефтяных котировок продолжает поддерживать рубль. Если цена на нефть останется устойчивой, это может ограничить ослабление рубля и удерживать курс доллара в диапазоне 94−105 рублей за доллар», — отметила парламентарий.
Депутат Госдумы напомнила о нескольких факторах, которые действительно влияют на курс доллара: цены на нефть, геополитическая и экономическая ситуация, санкционное поле, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, но помимо основных ряд косвенных и все они — экономические.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.