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В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Курс доллара не подвергнется изменениям в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова («Единая Россия»).

Источник: AP 2024

«Не думаю, что рубль будет подвержен серьезным колебаниям, а сам доллар, возможно, изменениям курса, которые отражали бы эмоциональное отношение к возможным переменам и отклик на звучащие заявления в СМИ», — сообщила она РИА Новости.

Полуянова подчеркнула, что курс формируют экономические факторы, а возможные колебания могут носить краткосрочный и незначительный характер.

«Позитивная динамика нефтяных котировок продолжает поддерживать рубль. Если цена на нефть останется устойчивой, это может ограничить ослабление рубля и удерживать курс доллара в диапазоне 94−105 рублей за доллар», — отметила парламентарий.

Депутат Госдумы напомнила о нескольких факторах, которые действительно влияют на курс доллара: цены на нефть, геополитическая и экономическая ситуация, санкционное поле, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, но помимо основных ряд косвенных и все они — экономические.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.