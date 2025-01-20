Табачок врозь: новые власти Сирии повысили пошлины на товары из Турции

Делегация временного сирийского правительства совершила свой первый официальный визит в Турцию. Изначально планировалось, что ее возглавит лидер новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа, однако вместо него прилетели министры иностранных дел, обороны и глава разведывательной службы. Казалось, что после смены режима в Дамаске Анкара стала играть ключевую роль в арабской республике. Однако в ответ на помощь со стороны Анкары Сирия ввела торговые пошлины в размере 300−500%, что практически остановило турецкий экспорт. Подробности — в материале «Известий».
Обещанного долго ждали
В Анкару прилетела сирийская делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани. Его также сопровождали глава Минобороны Мурхаф Абу Касра и глава Службы общей разведки Анас Хасан Хаттаб. Обсуждения проходили в министерском формате «три плюс три».
Турция слыла главным выгодополучателем от смены режима и стратегическим партнером новых сирийских властей. Президент Реджеп Тайип Эрдоган демонстрировал территориальные амбиции, заявляя, что «cирийские города Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка могли бы стать центрами одноименных провинций в составе Турецкой Республики по итогам Первой мировой войны, если бы условия мира были другими».
Первый официальный визит в Дамаск после падения режима Башара Асада совершил глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын, вслед за ним 22 декабря прошлого года прилетел глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Основным вопросом, обсуждавшимся на переговорах, стала ликвидация в Сирии Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.
Новые сирийские власти тем временем в Турцию не торопились. Вместо этого свой первый зарубежный визит они нанесли в Саудовскую Аравию. Глава МИДа Сирии в январе сначала слетал в Эр-Рияд, а потом — в ОАЭ и Иорданию.
Своей очереди Турция дождалась 15 января. От визита министра иностранных дел Сирии ожидался запуск нового этапа в отношениях Анкары и Дамаска. Однако вместо этого сирийские власти значительно повысили таможенные пошлины на товары из Турции. Они возросли кратно, на 300−500%.
Эти меры практически остановили экспорт из Турции в Сирию. Президент Ассоциации экспортеров Юго-Восточной Анатолии Джелал Кадоглу в интервью изданию Ekonomim отметил, что ежемесячный экспорт в Сирию ранее составлял около $30 млн, но теперь полностью остановился.
«Ноль проблем с соседями»
Стратегическим партнером Дамаска Анкара стала еще во время правления Башара Асада. Военная напряженность на границе ослабилась по итогам Аденского соглашения 1998 года, когда сирийские власти признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией.
В начале 2000-х главы стран Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад обменялись визитами, открыв новую страницу в двусторонних отношениях. Хорошо развивались экономические и торговые связи, процветал туризм, были подписаны десятки соглашений в области безопасности, водных ресурсов и культуры.
Однако после начала гражданской войны в Сирии отношения оказались фактически прерваны: Анкара активно поддерживала сирийскую оппозицию, в том числе вооруженную, а также резко критиковала режим Башара Асада.
После смены власти в Дамаске на севере Сирии начались боестолкновения между курдскими силами и «Сирийской национальной армией», которую поддерживает Турция. При поддержке турецкой армии «Сирийская национальная армия» начала наступление на гидроэлектростанцию Тишрин и мост Кара-Квазак. Как заявляют представители курдских сил, атаки протурецких отрядов повышают риск обрушения плотины Тишрин.
Забытая услуга
Турецкий дипломатический источник пояснил «Известиям», что в настоящее время МИД и Министерство торговли Турции ведут активные переговоры с сирийскими властями о снижении пошлин.
— Они пытаются решить эту проблему. Действия сирийских властей не кажутся дружественными, но всё же надо понять, что там реально происходит. На территории Сирии на фоне гражданской войны действовали разные власти, поэтому таможенные службы вводили разные тарифы для разных стран. Может быть, в этот раз они хотели привести пошлины к какому-то единому стандарту, — считает собеседник.
Министерство торговли Турции выступило с заявлением о том, что на следующей неделе запланированы встречи с представителями сирийских властей для решения вопроса, связанного с высокими пошлинами.
Турколог Яшар Ниязбаев в своем Telegram-канале «Повестка дня Турции» отметил, что повышение таможенных пошлин на турецкие товары практически остановило экспорт из этой республики. Решение «вызвало серьезные проблемы для компаний, работающих в этой сфере, и привело к длинным очередям на границе», пояснил эксперт.
Политолог Иван Стародубцев в своем Telegram-канале «Турция — это» назвал три факта, касающиеся нынешних турецко-сирийских отношений.
«Во-первых, заявленный и широко разрекламированный в Турции как “исторический” визит лидера новой сирийской власти Ахмеда аш-Шараа в Турцию был перенесен. Сирийскую делегацию возглавлял министр иностранных дел аш-Шибани», — отметил эксперт. Во вторых, введение сирийским руководством пошлин на импортные товары, поступающие из Турции, в буквальном смысле остановило двустороннюю торговлю.
«А в-третьих, первое после “отъезда” Асада заседание клуба “друзей Сирии” для обсуждения ситуации в стране после Асада собралось 12 января не где-нибудь, а в Саудовской Аравии. Вроде привычное дело (пока был Асад — а это важно). Однако в нынешней локации есть уже другой смысл, если идея в том, что именно турецкая роль в отстранении Асада от власти — решающая», — уверен специалист.
Он полагает, что перенос визита аш-Шараа в Турцию еще можно списать на «изменения в программе» главы новых сирийских властей.
«Но на что списать сирийский жесткий блок на торговлю с турками? Ситуация для турецкой стороны не только крайне неприятная, но и показательная. Турки одержали (информационную) победу по Сирии», — считает аналитик.
По мнению Стародубцева, эта победа, однако, «сопряжена со множеством потенциальных проблем и рисков разной степени неприятностей и последствий».
«Так что торжества прошли и начались трудовые будни для Турции в Сирии. И они не обещают турецкой стороне легкой прогулки. Почему-то вспомнилась старая восточная мудрость: “Оказанная услуга ничего не стоит”, — подытожил политолог.