Табачок врозь: новые власти Сирии повысили пошлины на товары из Турции

«А в-третьих, первое после “отъезда” Асада заседание клуба “друзей Сирии” для обсуждения ситуации в стране после Асада собралось 12 января не где-нибудь, а в Саудовской Аравии. Вроде привычное дело (пока был Асад — а это важно). Однако в нынешней локации есть уже другой смысл, если идея в том, что именно турецкая роль в отстранении Асада от власти — решающая», — уверен специалист.