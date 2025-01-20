Связанная с совладельцами Внуково компания вышла из перевозчика iFly

iFly — чартерный авиаперевозчик, основанный в марте 2009 года. До пандемии 2020−2021 годов специализировался на чартерных рейсах между Китаем и Россией на девяти дальнемагистральных самолетах Airbus A330, базировался во Внуково. Во время пандемии, когда международные пассажирские перевозки между Россией и Китаем были запрещены, авиакомпания перевозила в пассажирских салонах самолетов грузы — маржинальность этого рынка тогда резко выросла на фоне отсутствия возможности возить грузы в багажных отделениях самолетов на регулярных рейсах. После окончания пандемии компания выполняла рейсы в Египет, менеджмент рассчитывал вернуться на линии между городами России и Китая.